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Tg Sport – 13/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Wimbledon: re Jannik Sinner concede il bis, è il suo 5° Slam
– Classifica Atp: Sinner vola a +5000 punti, Zverev al n. 2 e Cobolli entra in top ten
– MotoGP: Marquez domina la gara lunga in Germania, ma è tragedia a Brno
– Mondiali 2026: l’Argentina piega la Svizzera 3-1 e lancia la sfida all’Inghilterra
– Calcio: al via i raduni delle grandi di A, Inter deve rinunciare a Khalaili
– La Barba al Palo – E adesso sì manca l’Italia
/gtr

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