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Aquili “Ai Mondiali ambizioni alte, dobbiamo alzare l’asticella”

ROMA (ITALPRESS) – “Le ambizioni per il Mondiale di Hong Kong sono alte. Dobbiamo alzare l’asticella, ponendoci il massimo obiettivo. Non arriviamo da favoriti, ma con la solidità che ci mette nelle condizioni di aspirare a qualcosa di importante”. Così il commissario tecnico della nazionale di sciabola femminile, Andrea Aquili, a margine della presentazione della partnership tra Fis e Banca del Fucino.
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