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Cina, robot smart vengono impiegati nella pulizia dei pannelli solari sui tetti

Quattro robot intelligenti per la pulizia si stanno occupando della manutenzione di 15.600 metri quadrati di pannelli solari installati sui tetti nella contea di Eryuan, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. Grazie alla ricarica automatica e al funzionamento programmato, rimuovono continuamente polvere e detriti per garantire un funzionamento efficiente dei pannelli, rendendo così un lavoro un tempo considerato ad alta intensità di manodopera e svolto ad alta quota molto più sicuro, smart ed efficiente. (XINHUA/ITALPRESS)
mec/lcr (Fonte video: Xinhua)

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