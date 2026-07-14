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Export, Tajani “Lo sport è uno strumendo fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – Lo sport è uno strumento fondamentale per far conoscere anche i nostri prodotti di qualità. L’industria dello sport rappresenta una parte importante dell’export e quindi è giusto valorizzarla, è giusto promuoverla, farla conoscere sempre più nel mondo utilizzando anche i grandi campioni che poi sono coloro che accendono i riflettori su questa attività industriale. Puntiamo a raggiungere i 700 miliardi di export entro la fine del prossimo anno e continuiamo ad avviare una serie di iniziative che possono promuovere le nostre esportazioni”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”.

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