Ezpeleta “Italia asset importantissimo per motociclismo”





ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia sin dall’inizio ha fatto parte del motomondiale con piloti e costruttori, e continua così. È un asset importantissimo. Nell’era di Valentino Rossi l’inno d’Italia suonava ogni weekend e ancora adesso è così, l’Italia è il cuore del motociclismo”. È il pensiero dell’amministratore delegato di MotoGP Sports Entertainment Group, Carmelo Ezpeleta, in occasione dell’evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”.

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