Il Masaf al fianco del settore olivicolo, tolleranza zero contro le frodi





ROMA (ITALPRESS) – Tolleranza zero per chi infrange le regole e per chi vuole sfruttare il marchio del Made in Italy senza garantirne la qualità: è il messaggio che arriva dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in occasione della convocazione della Cabina di regia sui controlli agroalimentari. L’obiettivo in particolare è tutelare e valorizzare l’olio d’oliva lungo l’intera filiera.

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