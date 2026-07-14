Iran, Della Valle “L’escalation è un rischio concreto, l’Europa è assente”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRRESS) – “Purtroppo assistiamo a una ripresa dell’escalation e Trump continua a mantenere un atteggiamento aggressivo nei confronti dell’Iran. Se finora abbiamo sostenuto che anche Israele ha trascinato gli Stati Uniti in guerra, ora dobbiamo capire come si comporteranno sia Trump che Israele, e se quest’ultimo spingerà ulteriormente per questa ripresa”. Lo ha dichiarato Danilo Della Valle, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, commentando i recenti sviluppi della crisi in Medio Oriente e il ruolo degli attori internazionali nell’area. Secondo l’eurodeputato del M5S, il dato più critico riguarda l’inerzia delle istituzioni europee, sbilanciate sulla gestione di un solo quadrante geopolitico. “Il dato paradossale è che l’Europa è assente, perché concentrata esclusivamente sul fronte orientale. Abbiamo registrato le dichiarazioni di Macron sui ‘volenterosi’ pronti a dare il sangue per l’Ucraina, ma non ci si accorge che il fronte sud e il Vicino Oriente sono a un passo da noi”.

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