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La Cina tra Inondazioni e caldo estremo

CINA (ITALPRESS) – Mentre il nordest della Cina fa ancora i conti con i danni delle inondazioni causate dal passaggio del tifone Bavi, l’area Sud occidentale del Paese è nella morsa del caldo. La municipalità di Chongqing ha emesso un’allerta rossa per le alte temperature. In casi come questi la Cina adotta un sistema di allerta a tre livelli: il rosso rappresenta l’allerta più grave. Secondo le previsioni, in 31 distretti e contee le temperature nelle prossime ore potranno raggiungere anche i 42 gradi. Nei giorni scorsi nello Xinjiang era stato sforato il livello record di ben 49 gradi.
abr/azn
(Fonte video: CCTV+)

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