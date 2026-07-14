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Mazzone “Ai Mondiali di scherma per migliorare il bottino del 2025”

ROMA (ITALPRESS) – “Veniamo da un grande Europeo, dove abbiamo vinto il medagliere davanti ai padroni di casa della Francia. Le ambizioni per il Mondiale di Hong Kong sono quelle di migliorare il bottino di Tblisi dell’anno scorso”. Così il presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, a margine della presentazione della partnership tra Fis e Banca del Fucino, parlando in vista dei Mondiali di scherma a Hong Kong.
mec/glb/azn

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