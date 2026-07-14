Ultime News

14 Lug 2026 Cadavere carbonizzato nell’auto in fiamme: tragedia a Castelnuovo Bocca d’Adda
14 Lug 2026 Educazione finanziaria a scuola: mille studenti coinvolti nel progetto di Credito Padano
14 Lug 2026 Oleificio Zucchi, nomina Michel Pistorio Export Director
14 Lug 2026
Michelle Hunziker: “Matrimonio con Giulio Berruti? Mai dire mai”
14 Lug 2026 Regeni, sentenza prevista il 28 settembre
Video Pillole

Mencarelli “Mondiali scherma? Felice se arriva medaglia”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono un atleta che non pensa troppo al risultato. Andrò al Mondiale per fare una buona performance anche a livello tecnico. Se questo verrà, il risultato sarà una conseguenza. Sicuramente sarò felice se arriverò a medaglia, però approccio le gare anche per imparare qualcosa e fare esperienza”. Così lo specialista della spada, Simone Mencarelli, a margine della presentazione della partnership tra Fis e Banca del Fucino, parlando in vista dei Mondiali di scherma a Hong Kong.
mec/glb/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...