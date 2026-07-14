Mencarelli “Mondiali scherma? Felice se arriva medaglia”





ROMA (ITALPRESS) – “Sono un atleta che non pensa troppo al risultato. Andrò al Mondiale per fare una buona performance anche a livello tecnico. Se questo verrà, il risultato sarà una conseguenza. Sicuramente sarò felice se arriverò a medaglia, però approccio le gare anche per imparare qualcosa e fare esperienza”. Così lo specialista della spada, Simone Mencarelli, a margine della presentazione della partnership tra Fis e Banca del Fucino, parlando in vista dei Mondiali di scherma a Hong Kong.

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