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‘Ndrangheta, 79 arresti nel Reggino. Colpiti i clan storici del territorio

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Vasta operazione antimafia nel Reggino. Più di 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri sono stati impegnati nell’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 79 indagati: 73 dei quali finiti in carcere, 6 ai domiciliari. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, riguarda le storiche cosche di ’ndrangheta De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni criminali attive sul territorio, anche nel traffico di droga. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, con l’aggravante del metodo mafioso e di aver agevolato la ’ndrangheta, oltre che di rapina. Le indagini dei Carabinieri e della Polizia hanno ricostruito gli interessi economici delle cosche, dal narcotraffico alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori.
abr/gtr

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