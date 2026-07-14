Ultime News

14 Lug 2026 Caruccio Biondo: “Nè pro né contro a data center. Ma innovazioni non vanno fermate”
14 Lug 2026
Alcaraz, obiettivo Cincinnati: Carlos verso il ritorno in campo dopo l’infortunio
14 Lug 2026 Undicenne lasciato chiuso in auto si sente male per il caldo: denunciata la mamma
14 Lug 2026
Puglia, ‘Valore Acqua’, progetto di rigenerazione per tutelare falda della Murgia﻿
14 Lug 2026
Balogun dopo il caso della squalifica tolta ai Mondiali: “Prima ero felice, poi ho capito…”
Video Pillole

Sale il tasso sui mutui casa

ROMA (ITALPRESS) – Torna a salire il costo dei nuovi mutui per l’acquisto della casa. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Banca d’Italia, a maggio il Taeg, l’indicatore che misura il costo complessivo del finanziamento includendo interessi, spese e commissioni, si è attestato al 3,96%, in leggero aumento rispetto ad aprile. Il dato evidenzia una fase ancora delicata per le famiglie che intendono accedere al credito immobiliare. In salita anche il costo dei nuovi prestiti alle imprese. A maggio il credito destinato alle società non finanziarie ha registrato un incremento rispetto al mese precedente, un andamento che potrebbe influenzare le scelte di investimento e la gestione della liquidità da parte delle aziende. Restano invece sostanzialmente stabili i rendimenti riconosciuti dalle banche sui depositi già esistenti.

gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...