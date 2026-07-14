Scherma nelle scuole e inclusione, siglata partnership Banca del Fucino-FIS





ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino sarà Official Partner della Federazione Italiana Scherma per la stagione sportiva 2026/2027. L’annuncio è arrivato in occasione di un evento nel quale sono state presentate le nuove divise da gara per le squadre di fioretto, spada e sciabola, che riportano il logo della Banca e che accompagneranno la Nazionale nei prossimi appuntamenti, a partire dai Campionati del Mondo di Hong Kong, in programma dal 22 al 30 luglio prossimi. Banca del Fucino sarà inoltre title sponsor dei Campionati Italiani Under 20 e Under 17 e sosterrà i progetti federali dedicati alla diffusione della scherma nelle scuole e all’inclusione.

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