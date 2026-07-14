Ue, Cisint “Lotta a immigrazione irregolare e freno a radicalizzazione islamica”





BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La sicurezza deve essere affrontata in maniera concreta. Bisogna lottare contro l’immigrazione irregolare e cercare di porre un freno alla radicalizzazione islamica che ha invaso l’Unione europea”. Lo afferma l’eurodeputata Anna Maria Cisint, commentando il programma della presidenza irlandese del Consiglio dell’Unione europea, che individua tra le proprie priorità sicurezza, competitività e valori.

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