Ue, un bando per ferrovie, porti e mobilità militare

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha lanciato un nuovo invito a presentare proposte nell’ambito del programma Connecting Europe Facility Transport, mettendo a disposizione 1,1 miliardi per finanziare progetti infrastrutturali strategici. Le risorse saranno destinate alla costruzione, al potenziamento e alla modernizzazione della rete transeuropea dei trasporti, con l’obiettivo di rendere i collegamenti più efficienti, sostenibili e resilienti. I progetti selezionati contribuiranno allo sviluppo dell’alta velocità ferroviaria, al rafforzamento dei collegamenti marittimi e all’attuazione delle nuove strategie europee dedicate all’industria navale e ai porti. Una parte significativa degli investimenti sarà inoltre rivolta alla mobilità militare, attraverso la rimozione dei principali ostacoli infrastrutturali e il miglioramento della capacità di risposta e sicurezza dell’Europa. Il bando punta sull’elettrificazione del trasporto merci su strada, sulla diffusione delle infrastrutture di ricarica nei porti marittimi e fluviali, sull’ammodernamento delle operazioni aeroportuali a terra e la digitalizzazione del settore stradale.

gsl