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Viale “Ai Mondiali di scherma con ambizioni di medaglia”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo ambizioni di medaglia, soprattutto a squadre dove abbiamo già preso medaglia agli ultimi Europei. Ho ambizioni molto alte anche per la gara individuale. La stagione fin qui è molto positiva e sono molto fiduciosa per il Mondiale”. Così la specialista della sciabola, Mariella Viale, a margine della presentazione della partnership tra Fis e Banca del Fucino, parlando in vista dei Mondiali di scherma a Hong Kong.
mec/glb/azn

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