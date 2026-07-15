Carabinieri di Cremona in dialogo con i giovani al Grest dell’oratorio San Zaccaria

La giornata di Grest all’oratorio Sant’Antonio Maria Zaccaria di Cremona è incominciata come sempre fra inno, preghiera e canti, ma poi una sorpresa ha movimentato il mercoledì: una rappresentanza dei Carabinieri del territorio è arrivata ad incontrare giovani e giovanissimi, per parlare di sicurezza facendo inoltre conoscere meglio il lavoro dell’Arma. Un’iniziativa promossa dal parroco don Stefanito, in particolare per prevenire le insidie derivanti dall’utilizzo improprio di social e cellulari.

Insieme al Tenente Colonnello Gabriele Schiaffini, Comandante Compagnia Carabinieri di Cremona, sono intervenuti il Maresciallo Nicoletta Meccariello e il Maresciallo Ordinario Antonello Di Biccari, Comandante Interinale Stazione di Cremona, nonché il Carabiniere Scelto Francesco Vallone e il Vice Brigadiere Pietro Uggetti del Nucleo Operativo e Radiomobile. Fra racconti e domande, hanno coinvolto gli adolescenti e anche consentito ai bambini di salire a bordo delle auto.

Poi il Grest è proseguito con il consueto programma che prevede giochi, laboratori e meditazione con la collaborazione degli animatori e il coordinamento degli educatori. Numerose, inoltre, le gite fuori porta proposte in questo periodo. Le attività si concludono in settimana, per poi lasciare spazio al campo scuola in montagna; resterà operativo fino a fine mese un servizio di accoglienza per i bambini dell’asilo.

© Riproduzione riservata