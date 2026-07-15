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Catania, 22 misure cautelari per associazione a delinquere e traffico di droga

CATANIA (ITALPRESS) – Alle prime luci dell’alba di oggi la Polizia di Stato, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura custodiale, emessa in data 3.7.2026 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di 22 soggetti, riservandosi di provvedere rispetto ad altri 4, all’esito degli interrogatori preventivi. Risultano gravemente indiziati, a vario titolo e con differenti profili, dei delitti di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dall’essere armata, dalla presenza di più di dieci associati, nonché di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, lesioni personali e minacce aggravate, con l’aggravante del metodo mafioso.(ITALPRESS)

trl/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

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