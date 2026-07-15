Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 15/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Odissea”, il ritorno di Christopher Nolan
– “Novak Djokovic: il lupo d’inverno”, documentario su Prime Video
– “Digger”, il nuovo film di Alejandro G. Inarritu con Tom Cruise
– “Tony – Diario di un giovane cuoco”, biopic su Anthony Bourdain
mgg/azn
– “Odissea”, il ritorno di Christopher Nolan
– “Novak Djokovic: il lupo d’inverno”, documentario su Prime Video
– “Digger”, il nuovo film di Alejandro G. Inarritu con Tom Cruise
– “Tony – Diario di un giovane cuoco”, biopic su Anthony Bourdain
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