Dieci “Maestri dell’Arte della Cucina Italiana” premiati a Palazzo Chigi





ROMA (ITALPRESS) – Valorizzare le professionalità che custodiscono, tramandano e innovano il patrimonio dei saperi e delle tradizioni gastronomiche nazionali. E’ l’obiettivo del Premio “Maestri dell’Arte della Cucina Italiana”, giunto alla seconda edizione, consegnato a Palazzo Chigi dalla premier, Giorgia Meloni, e dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida . I 10 Maestri scelti per la seconda edizione del Premio rappresentano l’intera filiera agroalimentare.

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