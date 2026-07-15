Ultime News

15 Lug 2026 Coltello a doppia lama nascosto in auto, nei guai 22enne
15 Lug 2026 Data Center a Pozzaglio: summit in Provincia per gli 8 Comuni interessati
15 Lug 2026 Controlli della Polizia in centro città: 129 persone identificate, 31 veicoli fermati
15 Lug 2026 Biologa di Formigara accoltellata, nessuna impronta sul coltello
15 Lug 2026
Mondiali 2026, Inghilterra–Argentina: sfida incerta ma Kane & Co leggermente favoriti﻿
Video Pillole

Eav, Fico “Diamantini un top player, nomima fondamentale”

NAPOLI (ITALPRESS) -“La nomina dell’ingegnere Pietro Diamantini è un passaggio fondamentale: ha un curriculum di grande qualità, di grande professionalità, di grande esperienza e la sua storia parla da sola. E noi vogliamo che nella nostra Regione, da qui in futuro, arrivino sempre persone che siano considerate dei top player, che hanno grandi curriculum. Non ci interessano le appartenenze, non ci interessano le tessere di partito, lo stiamo dimostrando ogni giorno nel nostro lavoro”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, parlando con i giornalisti a Palazzo Santa Lucia, a Napoli, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo amministratore unico di Eav, Pietro Diamantini.
xc9/pc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...