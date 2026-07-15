Fermo preventivo minori, Moratti “Importantissimo,baby gang sempre più violente”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ogni donna, ogni anziano, ogni persona ha il diritto di tornare a casa la sera senza paura. Ogni genitore ha il diritto di sapere che i propri figli possono vivere serenamente una piazza, un parco, una fermata dell’autobus. Per questo considero importantissimo un nuovo disegno di legge sulla sicurezza approvato dal governo, che prevede anche un fermo preventivo esteso ai minori, perché ogni giorno assistiamo a baby gang sempre più violente, aggressioni, coltelli, intimidazioni”. Lo dice Letizia Moratti, europarlamentare del PPE e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia.

“Non possiamo abituarci a tutto questo – aggiunge Moratti -. Lo Stato deve avere strumenti efficaci per prevenire la violenza e proteggere i cittadini, sempre nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla nostra Costituzione. Nei confronti dei minori violenti dobbiamo intervenire prima che sia troppo tardi, ma non per criminalizzare i giovani ma per salvarli. Per salvarli da percorsi che possono distruggere il loro futuro e peraltro mettere anche a rischio quello degli altri. Però una legge ovviamente da sola non basta. Quindi da sindaco di Milano io ho imparato che la sicurezza si costruisce ogni giorno con più forze di polizia locale sul territorio, con videosorveglianza, con quartieri curati, con recupero delle periferie, con la scuola, lo sport, proposte culturali e servizi educativi. Quindi fermezza contro chi sceglie la violenza, vicinanza a chi rispetta le regole, perché la sicurezza non può essere un privilegio, è il primo diritto di ogni cittadino ed è la condizione che rende possibile ogni altra libertà”, conclude Letizia Moratti.

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