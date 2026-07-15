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“Mi hanno dato l’ergastolo”, Mario Roggero e la condanna definitiva

(Adnkronos) – “Mi hanno dato l’ergastolo”. Mario Roggero pubblica sui social un video in cui si esprime sulla condanna a 14 anni e 9 mesi confermata dalla Cassazione. Il gioielliere di Grinzane Cavour nell’aprile 2021 dopo la rapina subita nel suo negozio uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa dell’imputato contro la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino. In primo grado il gioielliere era stato condannato dal tribunale di Asti a 17 anni 

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