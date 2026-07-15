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Palermo celebra la Santuzza, per il Festino grande folla di turisti e cittadini

PALERMO (ITALPRESS) – Come da tradizione Palermo è tornata a celebrare la sua “Santuzza”, Santa Rosalia, con una serata che ha trasformato ancora la volta la città in un grande teatro a cielo aperto. Il centro storico è stato letteralmente preso d’assalto da una folla festosa di cittadini e turisti. Uno spettacolo di droni per la prima volta ha illuminato la notte del Festino.
abr/gsl

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