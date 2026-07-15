Pecoraro Scanio “I Prodotti agroalimentari tradizionali ricchezza italiana”

NAPOLI (ITALPRESS) – “I Prodotti Agroalimentari Tradizionali rappresentano una delle più grandi ricchezze dell’Italia e sono tra le ragioni che hanno contribuito al riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO. Difendere e valorizzare queste produzioni significa tutelare identità, biodiversità, cultura e futuro dei nostri territori”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente, in occasione di un’iniziativa promossa nel Napoletano. “È fondamentale rilanciare i prodotti agroalimentari tradizionali – prosegue Pecoraro Scanio – perché rappresentano un patrimonio essenziale per migliaia di comunità locali”.fsc/mca1

(Fonte video: Fondazione UniVerde)