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Pecoraro Scanio “I Prodotti agroalimentari tradizionali ricchezza italiana”

NAPOLI (ITALPRESS) – “I Prodotti Agroalimentari Tradizionali rappresentano una delle più grandi ricchezze dell’Italia e sono tra le ragioni che hanno contribuito al riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO. Difendere e valorizzare queste produzioni significa tutelare identità, biodiversità, cultura e futuro dei nostri territori”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente, in occasione di un’iniziativa promossa nel Napoletano. “È fondamentale rilanciare i prodotti agroalimentari tradizionali – prosegue Pecoraro Scanio – perché rappresentano un patrimonio essenziale per migliaia di comunità locali”.
fsc/mca1

(Fonte video: Fondazione UniVerde)

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