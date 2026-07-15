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Rauti “L’Artico è sempre più centrale per i destini geopolitici globali”

TROMSO (NORVEGIA) (ITALPRESS) – “L’Artico è diventato uno dei quadranti strategici più rilevanti per la sicurezza euro-atlantica e gli equilibri geopolitici globali. La presenza della NATO nell’Alto Nord esprime capacità operative ed innovative nella ricerca scientifica e sulla conoscenza dell’ambiente marittimo. In questo contesto, l’Italia offre un contributo specialistico attraverso le eccellenze della Marina Militare, dell’industria nazionale e del mondo della ricerca”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, nel corso della visita a Nave Alliance – unità della NATO con equipaggio e bandiera della Marina Militare, impegnata nelle attività di ricerca e sperimentazione nell’High North – portando il saluto del Ministro della Difesa, Guido Crosetto all’equipaggio e ai ricercatori imbarcati.

sat/azn
(fonte video: ufficio stampa Sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti)

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