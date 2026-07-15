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Rimini, donna uccisa in casa a Coriano: al vaglio posizione ex marito

(Adnkronos) –
Una donna di 63 anni è stata uccisa oggi in un’abitazione a Coriano in provincia di Rimini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. E’ al vaglio dei militari la posizione dell’ex marito della vittima.  

Dalle primissime informazioni, infatti, è stato proprio l’uomo a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine.  

La donna aveva una ferita alla testa, ma è ancora da chiarire l’arma utilizzata per il delitto. 

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