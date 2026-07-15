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Tg Economia – 15/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Automotive, nuove misure a sostegno della filiera
– IA e semiconduttori trainano la domanda del trasporto aereo merci
– Olio, tolleranza zero contro le frodi
– Stipendi, l’inflazione mette ancora in crisi il potere d’acquisto
sat/abr/azn
– Automotive, nuove misure a sostegno della filiera
– IA e semiconduttori trainano la domanda del trasporto aereo merci
– Olio, tolleranza zero contro le frodi
– Stipendi, l’inflazione mette ancora in crisi il potere d’acquisto
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