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Tg Sport – 15/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Spagna prima finalista dei Mondiali, Francia ko 2-0
– Inchiesta arbitri, chiesta l’archiviazione per Rocchi e per l’Inter
– L’Inter a caccia di esterni ma Doué costa troppo
– Juve, per Martinez serve l’offerta giusta
– Nazionale, Pirlo in pole position per la panchina
– Formula 1, Vasseur in vista di Spa: “Massimizzare il risultato”
– Beach Sprint, a Barletta i Campionati Italiani verso Los Angeles 2028
– Scherma nelle scuole e inclusione, siglata partnership Banca del Fucino-FIS
azn

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