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Trasporti & Logistica Magazine – 15/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– IA e semiconduttori trainano la domanda del trasporto aereo merci
– Unione Europea, un bando per ferrovie, porti e mobilità militare
– Amazon, dal 2010 creati in Italia 19 mila posti di lavoro
sat/azn

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