Ultime News

16 Lug 2026 Ciclista investito da un furgone in via Tibaldi. E’ in condizioni serie
16 Lug 2026 Riqualificazione dell’impianto luci per la chiesa di San Girolamo
16 Lug 2026
Ultimo, rubati cartelli concerto Tor Vergata e venduti su Vinted. Onorato: “È un reato”
16 Lug 2026
Mare, Musumeci: “Underwater e spazio sfide priorità per il governo”
16 Lug 2026
Roma, Washington Post: le ”nonne che fanno la pasta” sono la nuova trappola per turisti
Video Pillole

Export, Lollobrigida “Con ICE stiamo facendo un lavoro eccezionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Insieme all’ICE stiamo facendo un lavoro eccezionale. L’Italia deve garantire una capacità delle nostre imprese di efficientare, di renderle competitive, proteggere il nostro prodotto di qualità perché il Made in Italy non significa solo ‘fatto in Italia’, significa molto di più: buono e bello. Promuoverlo è un elemento sul quale dobbiamo concentrarci e sul quale ICE è vocata sui mercati già presenti, ma anche su quelli che si stanno aprendo”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, in occasione della celebrazione del Centenario dell’ICE. “I dati delle nostre missioni segnano dei risultati eccezionali con una crescita non solo della quantità dei nostri prodotti, ma anche del valore che assumono”, aggiunge.

xb1/col4/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...