Export, Zoppas “Difficile fare previsioni ma per ora il trend è positivo”

ROMA (ITALPRESS) – Sull’export al momento è difficile fare previsioni ma “il trend è positivo, e ci stupisce”. Così il presidente dell’Ice, Matteo Zoppas, in occasione della celebrazione del Centenario dell’ICE. “Gli imprenditori hanno due obiettivi fondamentali, raggiungere il fatturato e non perdere marginalità. È un momento difficile, dobbiamo aiutarli e anche per questo stiamo raddoppiando in alcuni casi gli incentivi, gli sforzi e le attività che facciamo”, spiega.

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