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Med-Or Day 2026, focus sul futuro della Nato e sfida strategica del Mediterraneo

ROMA (ITALPRESS) – Il futuro della NATO, il rapporto tra Stati Uniti ed Europa e il ruolo del Mediterraneo sono stati al centro del Med-Or Day 2026 che si è svolto a Roma. L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, delle Forze armate, della diplomazia, delle imprese e del mondo accademico per discutere le principali sfide geopolitiche nel Mediterraneo allargato. L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, ha offerto una lettura sulle trasformazioni in corso e le priorità strategiche per i Paesi alleati.
mec/mgg/azn

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