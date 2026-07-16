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Musumeci “Strategico investire nella dimensione subacquea”

ROMA (ITALPRESS) – “Non è importante soltanto capire quanto sia profondo il mare, ma anche cosa incontreremo lungo questo itinerario affascinante. Pensate che oltre il 70% del fondale marino non è conosciuto, non è mappato. È un dato che ci fa comprendere quanto sia ancora vasta la frontiera della conoscenza e quanto sia strategico investire nella dimensione subacquea”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, a margine della presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla dimensione subacquea italiana, in corso alla Sala Capitolare del Senato.

xc7/sat/gtr

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