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Palermo Ladies Open, wild card a nipote Eleonora Abbagnato “Grande emozione”

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ il primo anno che giochero in singolare, ci saranno sicuramente tante persone a vedermi e spero di giocare nel campo centrale, per me sarà una grande emozione. Mi sto preparando al meglio per andare più avanti possibile nel torneo”. Così la tennista palermitana Anastasia Abbagnato, 22 anni, numero 498 della classifica WTA, che si allena proprio sui campi del Country Time Club, a margine della presentazione della 37esima edizione dei Palermo Ladies Open in programma dal 18 al 26 luglio. La giovane è nipote della ballerina Eleonora Abbagnato, sposata con l’ex calciatore di Palermo e Roma, Federico Balzaretti.
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