Ultime News

16 Lug 2026 Ciclista investito da un furgone in via Tibaldi. E’ in condizioni serie
16 Lug 2026 Riqualificazione dell’impianto luci per la chiesa di San Girolamo
16 Lug 2026
Ultimo, rubati cartelli concerto Tor Vergata e venduti su Vinted. Onorato: “È un reato”
16 Lug 2026
Mare, Musumeci: “Underwater e spazio sfide priorità per il governo”
16 Lug 2026
Roma, Washington Post: le ”nonne che fanno la pasta” sono la nuova trappola per turisti
Video Pillole

Tajani “L’export sta raggiungendo il 40% del Pil”

ROMA (ITALPRESS) – L’obiettivo dei 700 miliardi di export “credo sia raggiungibile, tutti i dati lo danno in crescita e vuol dire che la strategia di diversificazione ha pagato, c’è un grande segnale di impegno del governo che conferma che si può aiutare chi esporta. Stiamo andando verso il 40% del Pil grazie alle esportazioni”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della celebrazione del Centenario dell’ICE. “Il nostro Paese può contare sempre di più su una rete di esportazione di qualità. L’Ice è una delle grandi protagoniste della nostra azione”, aggiunge.

xb1/sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...