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Tajani “Sui franchi tiratori respingiamo accuse, Forza Italia leale e coerente”

ROMA (ITALPRESS) – “Con gli scrutini segreti si possono accusare tutti, ci saranno stati in tutti gli schieramenti ma non era un impegno sulla legge, era un impegno su un emendamento che non era firmato da noi , avevamo sostenuto delle riserve ma per l’unità del centrodestra abbiamo dato il nostro assenso. Noi respingiamo al mittente qualsiasi accusa, siamo sempre stati leali e coerenti”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della celebrazione del Centenario dell’ICE, risponde alla domanda sui franchi tiratori sull’emendamento per le preferenze nella nuova legge elettorale.

xb1/sat/gtr

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