Ultime News

16 Lug 2026 Ciclista investito da un furgone in via Tibaldi. E’ in condizioni serie
16 Lug 2026 Riqualificazione dell’impianto luci per la chiesa di San Girolamo
16 Lug 2026
Ultimo, rubati cartelli concerto Tor Vergata e venduti su Vinted. Onorato: “È un reato”
16 Lug 2026
Mare, Musumeci: “Underwater e spazio sfide priorità per il governo”
16 Lug 2026
Roma, Washington Post: le ”nonne che fanno la pasta” sono la nuova trappola per turisti
Video Pillole

Tg News – 16/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sentenza Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni
– Vicenda Roggero, centrodestra raccoglie firme per la grazia
– Legge elettorale, via libera dalla Camera, protesta opposizione
– Esplosioni a Teheran, attivato sistema difesa aerea
– Zelensky: “Accelerare consegne per difesa aerea”
– Crollo al Tribunale di Bolzano, tragedia sfiorata
– Invalsi, dispersione scolastica mai così bassa
– Med-Or Day 2026, futuro della Nato e sfida strategica del Mediterraneo
– Previsioni 3B Meteo 17 Luglio
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...