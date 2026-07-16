Tg Sport – 16/7/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– L’Argentina rimonta l’Inghilterra e vola in finale con la Spagna 3 foto –

– Mondiale, si prepara l’ultimo tango di Messi contro la Roja 3 foto

– Juve, asse con il Leeds: 20 milioni da Muharemovic per Kolo Muani

– Nazionale, Maldini ha scelto Pirlo ma è scontro con club e tifosi

– Alcaraz, obiettivo Cincinnati: lo spagnolo attende il via libera

– MotoGp, intervento all’avambraccio per Bagnaia: ora il recupero

– Sci, Brignone riparte tra i dolori: “Non so se farò la stagione”

– Giustizia sportiva, la Corte Ue dà ragione ad Agnelli e Arrivabene

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