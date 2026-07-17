Ultime News

17 Lug 2026 Youssef Abdelaziz: lunedì mattina i funerali del 19enne nella comunità islamica di Crema
17 Lug 2026 Furgone tampona un camion in A21, feriti gravemente due uomini
17 Lug 2026 Musica protagonista nel weekend con Luppolo in Rock, Summer Festival e Crema 4 Music
17 Lug 2026 Centrale Unica di Continuità Assistenziale: novità per Cremona dal 22 luglio
17 Lug 2026 Maltempo, sale a 60 il numero degli alberi caduti. Partita richiesta stato calamità
Video Pillole

Cina, robot umanoidi si sfidano nel primo campionato mondiale di combattimento

Con calci esplosivi, pugni fulminei e incredibili capacità di recupero, ieri ha preso il via a Shenzhen, in Cina, il primo campionato mondiale di combattimento libero tra robot umanoidi. Trentadue squadre provenienti da tutto il mondo si stanno sfidando per conquistare un posto nelle finali di dicembre dell’Ultimate Robot Knockout Legend (URKL). (XINHUA/ITALPRESS)
mec/lcr (Fonte video: Xinhua)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...