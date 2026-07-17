Cina, robot umanoidi si sfidano nel primo campionato mondiale di combattimento





Con calci esplosivi, pugni fulminei e incredibili capacità di recupero, ieri ha preso il via a Shenzhen, in Cina, il primo campionato mondiale di combattimento libero tra robot umanoidi. Trentadue squadre provenienti da tutto il mondo si stanno sfidando per conquistare un posto nelle finali di dicembre dell’Ultimate Robot Knockout Legend (URKL). (XINHUA/ITALPRESS)

mec/lcr (Fonte video: Xinhua)

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