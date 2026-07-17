Costruzioni, a maggio la produzione frena ma resta positiva





ROMA (ITALPRESS) – A maggio la produzione nelle costruzioni rallenta, ma conferma un quadro ancora positivo. Lo rileva l’Istat. L’indice destagionalizzato del settore è rimasto stabile rispetto ad aprile, interrompendo la crescita registrata nei due mesi precedenti, quando aveva segnato un aumento dell’1,9% a marzo e dello 0,8% ad aprile. La battuta d’arresto, tuttavia, non modifica il trend di fondo. Considerando infatti il periodo compreso tra febbraio e maggio, la produzione nelle costruzioni risulta in aumento rispetto al trimestre precedente, segnale che il comparto continua a mantenere una dinamica espansiva. Anche il confronto con lo scorso anno conferma la fase favorevole. Su base tendenziale, l’indice corretto per gli effetti di calendario registra infatti un incremento per il quarto mese consecutivo, evidenziando una crescita costante dell’attività edilizia. L’Istat segnala inoltre che i dati diffusi incorporano le consuete revisioni statistiche. Per gli andamenti congiunturali, le modifiche derivano dall’aggiornamento della procedura di destagionalizzazione, che ricalcola l’intera serie storica a ogni nuova rilevazione. Le revisioni dei dati tendenziali riguardano invece gli indici grezzi.

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