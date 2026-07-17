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Ets, Urso “Da Commissione Ue proposta insufficiente”

ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – “Le proposte che la Commissione ci ha sottoposto sono ancora insufficienti, troppo timide. Noi ci confronteremo in maniera serrata. Nei prossimi giorni, innanzitutto con il sistema industriale per capire come migliorare quelle proposte. Che siano davvero efficaci nel sostenere le imprese nella grande sfida della decarbonizzazione”. Lo ha detti il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a proposito della riforma ETS, intervenendo agli “ECR Party European Awareness Days”, dal titolo “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”, in provincia di Catania.
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