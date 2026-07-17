Ultime News

17 Lug 2026 Pioppo bianco abbattuto dal vento: operai al lavoro su Lungo Po Europa
17 Lug 2026 Cremonese, Botturi monitora il mercato: Pontisso e Trimboli tra gli osservati speciali
17 Lug 2026 Camping Parco al Po, weekend da tutto esaurito con il Luppolo in Rock
17 Lug 2026 Gatti in condizioni precarie in appartamento, Fdi chiede verifiche
17 Lug 2026 Aggravamento di misura cautelare: dai domiciliari al carcere per 20enne di Annicco
Video Pillole

In Abruzzo i campionati nazionali di calcio e nuoto di ASI

ROMA (ITALPRESS) – Un campo, una corsia, una maglia. Ma soprattutto centinaia di storie che si incontrano sotto la bandiera di ASI. I Campionati Nazionali ASI di calcio e nuoto, svolti in Abruzzo, hanno regalato giorni di sport, amicizia, impegno e condivisione, riunendo giovani atleti provenienti da tutta Italia in un’esperienza che va ben oltre la competizione. Nel racconto di ASI Play, le emozioni di un appuntamento che continua a rappresentare al meglio la missione dell’ente: promuovere lo sport come occasione di incontro, crescita e valorizzazione dei territori.
gm/gtr
(Fonte: ASI)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...