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Cultura e spettacoli

Luppolo in Rock, alle Colonie Padane è iniziata la maratona metal

Scongiurato il percolo legato alla situazione degli alberi dopo temporale e pioggia. 26 le band che si alterneranno nella tre giorni

Fotogallery Gianpaolo Guarneri
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E’ iniziata alle Colonie Padane, la maratona metal che ogni anno porta a Cremona centinaia di fan da tutta Europa. “Luppolo in Rock” ha esordito con le prime delle 26 band, italiane e straniere, che si alterneranno fino a domenica rappresentando tutte le evoluzioni che il metal ha avuto dalla sua nascita fino a oggi: Death SS. The 69 Eyes, Deathless Legacy, Sick N‘Beautiful, Evilizers, Dosgamos, My Darkest Red, Jolly Rox.

Nell’area verde fin dal pomeriggio e dopo i sopralluoghi che hanno scongiurato pericoli dovuti al temporale e alla pioggia delle scorse ore, Dj set, food & drink, mercatino a tema e bancarelle artigianali.

Sabato si replica con le band U.D.O., Stratovarius, Crimson Glory, Pino Scotto, Mayfire, La Menade, Expiatoria, Septem, Bölthorn.

 

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