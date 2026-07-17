Razza “Il Mediterraneo centrale nelle nuove politiche di investimento europee”





ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – “L’Unione Europea per la prima volta si è dotata di una delega, un commissario al Mediterraneo, Dubravka Suica, si è dotata di una direzione generale e sta cercando di svolgere un ruolo sia con l’attuale progetto Global Gateway ma soprattutto con gli investimenti che si dovranno compiere nell’ambito della dimensione Global Europe che, nel nuovo bilancio dell’Unione, è considerato come il terzo importante pilastro degli investimenti che dovranno venire”. Lo ha detto il deputato al Parlamento Europeo di Fratelli d’Italia-ECR, Ruggero Razza, intervenendo agli “ECR Party European Awareness Days”, dal titolo “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”, in provincia di Catania.

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