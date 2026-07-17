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Salute Magazine – 17/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Leucemia, chiarito il meccanismo della recidiva dopo il trapianto
– Oncologia, la nutrizione clinica essenziale nel percorso di cura
– L’orticaria cronica spontanea pesa sui pazienti e sulla sanità
sat/gtr
– Leucemia, chiarito il meccanismo della recidiva dopo il trapianto
– Oncologia, la nutrizione clinica essenziale nel percorso di cura
– L’orticaria cronica spontanea pesa sui pazienti e sulla sanità
sat/gtr
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