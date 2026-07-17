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Seus, parte in Sicilia il supporto psicologico per gli operatori del 118

PALERMO (ITALPRESS) – Supportare psicologicamente gli operatori del 118 siciliano, soprattutto dopo interventi di soccorso su scenari e situazioni particolarmente critici. È l’obiettivo della Convenzione gratuita siglata all’Assessorato regionale della Salute tra la Seus e l’Associazione Psicologi per i Popoli Sicilia Odv. L’adesione all’iniziativa da parte degli operatori del 118, che potranno chiedere supporto anche in caso di aggressioni subite, sarà su base volontaria.
f12/fsc/azn

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