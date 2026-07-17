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Tg News – 17/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ordine di carcerazione per Roggero, atteso a Bollate
– Ddl sicurezza, Meloni: “Chi commette reati non va risarcito”
– Trump accusa la Cina, poi minaccia due emittenti tv
– Sestri Levante, Musumeci: “Presto Ddl per piscine sicure”
– Nel Savonese 15enne muore folgorato al Luna Park
– Bankitalia, Pil a 0,6% e poi 0,4% nel 2027, rischio da Hormuz
– Addio a Osvaldo Bagnoli, portò il Verona allo scudetto
– Anas, scatta il piano “Estate sicura 2026”. Previsti 440 milioni di spostamenti
– Previsioni 3B Meteo 18 Luglio
azn
– Ordine di carcerazione per Roggero, atteso a Bollate
– Ddl sicurezza, Meloni: “Chi commette reati non va risarcito”
– Trump accusa la Cina, poi minaccia due emittenti tv
– Sestri Levante, Musumeci: “Presto Ddl per piscine sicure”
– Nel Savonese 15enne muore folgorato al Luna Park
– Bankitalia, Pil a 0,6% e poi 0,4% nel 2027, rischio da Hormuz
– Addio a Osvaldo Bagnoli, portò il Verona allo scudetto
– Anas, scatta il piano “Estate sicura 2026”. Previsti 440 milioni di spostamenti
– Previsioni 3B Meteo 18 Luglio
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