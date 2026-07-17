Video Pillole
Tg Sport – 17/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Calcio in lutto, è morto Osvaldo Bagnoli l’allenatore dello storico scudetto del Verona
– Dramma per Silvio Baldini, si è spenta all’età di 30 anni la figlia Valentina
– Finale Mondiale, si accende la sfida Messi-Yamal tra sogni e acciacchi
– Juventus, Spalletti frena: “Scudetto lontano, la rosa va ancora rinforzata”
– Inter, caccia aperta a Djed Spence per la fascia destra di Chivu
– Tennis, le Nitto Atp Finals confermate a Torino anche nel 2027
– In Abruzzo i campionati nazionali di calcio e nuoto di ASI
azn
– Calcio in lutto, è morto Osvaldo Bagnoli l’allenatore dello storico scudetto del Verona
– Dramma per Silvio Baldini, si è spenta all’età di 30 anni la figlia Valentina
– Finale Mondiale, si accende la sfida Messi-Yamal tra sogni e acciacchi
– Juventus, Spalletti frena: “Scudetto lontano, la rosa va ancora rinforzata”
– Inter, caccia aperta a Djed Spence per la fascia destra di Chivu
– Tennis, le Nitto Atp Finals confermate a Torino anche nel 2027
– In Abruzzo i campionati nazionali di calcio e nuoto di ASI
azn
© Riproduzione riservata