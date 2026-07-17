Ultime News

17 Lug 2026 Youssef Abdelaziz: lunedì mattina i funerali del 19enne nella comunità islamica di Crema
17 Lug 2026 Furgone tampona un camion in A21, feriti gravemente due uomini
17 Lug 2026 Musica protagonista nel weekend con Luppolo in Rock, Summer Festival e Crema 4 Music
17 Lug 2026 Centrale Unica di Continuità Assistenziale: novità per Cremona dal 22 luglio
17 Lug 2026 Maltempo, sale a 60 il numero degli alberi caduti. Partita richiesta stato calamità
Video Pillole

Tg Sport – 17/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Calcio in lutto, è morto Osvaldo Bagnoli l’allenatore dello storico scudetto del Verona
– Dramma per Silvio Baldini, si è spenta all’età di 30 anni la figlia Valentina
– Finale Mondiale, si accende la sfida Messi-Yamal tra sogni e acciacchi
– Juventus, Spalletti frena: “Scudetto lontano, la rosa va ancora rinforzata”
– Inter, caccia aperta a Djed Spence per la fascia destra di Chivu
– Tennis, le Nitto Atp Finals confermate a Torino anche nel 2027
– In Abruzzo i campionati nazionali di calcio e nuoto di ASI
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...