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Ue, importazioni di chimica dall’Asia triplicate e crollo degli investimenti

ROMA (ITALPRESS) – “Io non sono mai stato un fautore dei dazi perché sono una soluzione emergenziale: il dazio può andar bene probabilmente in una situazione quale quella che stiamo vivendo, con una deindustrializzazione così profonda e così veloce. Non dimentichiamo che il settore della chimica negli ultimi 4 anni ha perso il 10% degli impianti europei, sei volte il ritmo di chiusura del passato, con un calo dal 2022 al 2025 del 90% dei nuovi investimenti: nessuno investe più in impianti chimici in Europa, è un grave problema”. Lo ha detto Francesco Buzzella, Presidente di Federchimica, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

fsc/gsl

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